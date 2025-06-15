Обмен ударами Израиля и Ирана: горит нефть, разрушаются жилые дома, гибнут люди

В ночь на воскресенье, 15 июня, Иран и Израиль обменялись ударами.

Еще в субботу вечером иранское телевидение распространило заявление о готовящемся «разрушительном» ударе по израильской территории, вслед за этим появились кадры массового пуска ракет.

Первым под удар попал город Хайфа, был атакован крупный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). При этом Иран применил гиперзвуковую ракету. Кроме того, использовались баллистические ракеты средней дальности Emad, Ghadr, Kheibar Shekan и беспилотники.

Армия Израиля в свою очередь заявила о нанесении ударов по нефтехранилищу на севере Тегерана и топливному складу на юге столицы Ирана. СМИ сообщили, что был атакован штаб министерства обороны Исламской республики, а также здание Организации оборонных инноваций и исследований.

Очевидцы сообщили об атаке Израиля по жилым домам в Тегеране. В Израиле под удар попали жилые дома в Бат-Яме и Реховоте. Уже известно о гибели десяти человек, более 200 получили ранения. Получил повреждения и израильский НИИ имени Вейцмана в Реховоте.

В Иране сообщают о 215 погибших и 648 раненых в результате израильских ударов за последние дни.

Последствия атак — в фоторепортаже «Газеты.Ru».