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Атакованный ВС Ирана дом в израильском Бат-Яме может обрушиться

Times of Israel: атакованный Ираном дом в израильском Бат-Яме может обрушиться

Жилой дом в израильском Бат-Яме, в который попала иранская ракета, может обрушиться. Об этом пишет Times of Israel.

В настоящее время спасатели продолжают поиски 20 пропавших без вести людей на месте происшествия. По данным израильской национальной медицинской службы Маген Давид Адом, в результате атаки уже пострадали 40 человек.

Здание было почти полностью разрушено после применения Ираном ракеты «Хайбар», которая способна преодолевать до двух тысяч километров и несет на себе полторы тонны взрывчатки. Ракета может запускаться с различных видов платформ, включая подводные лодки.

После удара по Бат-Яму ВВС Израиля атаковали жилой район на северо-востоке Тегерана.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание-3» и нанес ракетные удары по Израилю. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Трамп рассказал, как США могут «с легкостью» завершить конфликт Израиля и Ирана.

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