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Израиль атаковал жилой район на северо-востоке Тегерана

Tasnim: ВВС Израиля атаковали жилой район на северо-востоке Тегерана
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Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли удар по жилому району Нармак на северо-востоке Тегерана. Об этом сообщается в Telegram-канале агентства Tasnim.

«Израильский режим атаковал жилой район Нармак в Тегеране», — сказано в сообщении агентства.

Вечером 14 июня в районе произошел взрыв. В результате атаки пострадали несколько человек.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание-3» и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран пообещал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в Алжире и Омане обсудили последствия ударов Израиля по Ирану.

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