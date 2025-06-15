На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп рассказал, как США могут с легкостью завершить конфликт Израиля и Ирана

Трамп: заключение сделки при помощи США легко завершит конфликт Израиля и Ирана
close
Annabelle Gordon/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что заключение сделки при посредничестве Вашингтона может «с легкостью» положить конец кровавому конфликту между Израилем и Ираном. Это заявление было опубликовано им на его странице в социальной сети Truth Social.

«Мы можем легко заключить сделку между Ираном и Израилем и положить этому кровавому конфликту конец!» — подчеркнул он.

Одновременно американский лидер заявил, что любая атака Ирана на США приведет к тому, что «вся мощь» вооруженных сил Вашингтона обрушится на исламскую республику «в невиданных ранее масштабах».

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание-3» и нанес ракетные удары по Израилю.

14 июня стороны также обменялись ракетными ударами. В ночь на 15 июня Иран выпустил 40 ракет по Израилю, а ЦАХАЛ атаковал 150 целей в Натанзе, Исфахане, Тегеране и других иранских городах.

Ранее Израиль попросил США присоединиться к войне с Ираном.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами