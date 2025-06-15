Трамп рассказал, как США могут с легкостью завершить конфликт Израиля и Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что заключение сделки при посредничестве Вашингтона может «с легкостью» положить конец кровавому конфликту между Израилем и Ираном. Это заявление было опубликовано им на его странице в социальной сети Truth Social.

«Мы можем легко заключить сделку между Ираном и Израилем и положить этому кровавому конфликту конец!» — подчеркнул он.

Одновременно американский лидер заявил, что любая атака Ирана на США приведет к тому, что «вся мощь» вооруженных сил Вашингтона обрушится на исламскую республику «в невиданных ранее масштабах».

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание-3» и нанес ракетные удары по Израилю.

14 июня стороны также обменялись ракетными ударами. В ночь на 15 июня Иран выпустил 40 ракет по Израилю, а ЦАХАЛ атаковал 150 целей в Натанзе, Исфахане, Тегеране и других иранских городах.

Ранее Израиль попросил США присоединиться к войне с Ираном.