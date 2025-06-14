Опасность атаки БПЛА объявили в одном из регионов России

На территории Мордовии объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал администрации региона.

«Внимание! Беспилотная опасность на территории Республики Мордовия», — говорится в сообщении.

До этого на всей территории Тамбовской области была объявлена воздушная тревога.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали два муниципалитета Белгородской области. Он заявил, что, по предварительной информации, никто из жителей не пострадал.

По словам чиновника, в поселке Малиново Волоконовского района FPV-дрон ударил по служебному автобусу — у транспортного средства выбиты стекла и посечен кузов. Другой беспилотник нанес удар по припаркованному автомобилю — машина получила повреждения.

Ранее FPV-дрон атаковал легковушку в Белгородской области.