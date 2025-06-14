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Стало известно, куда Израиль переместил пассажирские самолеты для защиты от Ирана

SHOT: Израиль переместил пассажирские самолеты на Кипр, в Грецию и США
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Borkin Vadim/Shutterstock/FOTODOM

Израильские пассажирские самолеты переместили на Кипр, в Грецию и США для их защиты от ударов со стороны Ирана. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Власти еврейского государства полностью эвакуировали международный аэропорт Бен-Гурион близ Тель-Авива 13 июня. Флагманские израильские авиаперевозчики приняли решение о перемещении самолетов на фоне операции Израиля против Ирана.

При этом воздушное пространство еврейского государства по решению властей закрыли в целях обеспечения безопасности. Кроме того, израильский министр обороны Исраэль Кац после удара по Ирану объявил чрезвычайное положение в ожидании ответной атаки.

В ночь на 13 июня Израиль сообщил о начале операции «Ам КеЛави» («Нация как лев»), направленной на нанесение ущерба ядерным и ракетным программам исламской республики. После этого армия еврейского государства нанесла удары по нескольким населенным пунктам Ирана, в том числе по Тегерану и Натанзу. Целями стали военные базы, системы противовоздушной обороны и даже жилые комплексы.

Ранее хуситы заявили об ударе по аэропорту Бен-Гурион с помощью баллистических ракет.

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