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В Израиле полностью эвакуировали аэропорт Тель-Авива

В Израиле полностью эвакуировали аэропорт Бен-Гурион близ Тель-Авива
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Nir Elias/Reuters

Власти Израиля полностью эвакуировали международный аэропорт Бен-Гурион близ Тель-Авива. Об этом сообщает Haaretz.

В настоящее время аэропорт закрыт, на взлетно-посадочной полосе отсутствуют гражданские борты.

Как отмечает Reuters, израильские авиакомпании El Al, Israir и Arkia заявили через несколько часов после того, как Израиль начал широкомасштабные удары по Ирану, что они выводят свои самолеты из страны. Представитель аэропорта Бен-Гурион сообщил, что самолеты покинули воздушное пространство Израиля без пассажиров.

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Министерство обороны Израиля заявило, что большая часть высших руководителей Военно-воздушных сил (ВВС) Ирана была ликвидирована во время совещания в подземном штабе. Отмечается, что об этом доложили министру обороны Израиля Исраэлю Кацу.

Ранее Трамп заявил, что дал Ирану шанс заключить сделку.

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