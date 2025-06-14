Израиль атаковал территорию рядом с НПЗ в Иране

Израильские войска нанесли удары по территории вокруг нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в городе Тебриз, расположенного на северо-западе Ирана. Об этом пишет агентство Mehr.

Публикация дополнена кадрами с места происшествия. На них видно, что после атаки в окрестностях НПЗ началось возгорание.

До этого телеканал Press TV сообщил, что в Тебризе произошли взрывы.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию против Ирана, в рамках которой нанес удары по ключевым объектам ядерной программы Исламской Республики. Кроме того, атаке подверглась штаб-квартира Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Тегеране.

Позже в Иране объявили о начале операции «Истинное обещание — 3». Вооруженные силы Исламской Республики нанесли удары по объектам на территории Израиля. 14 июня агентство Fars сообщило, что иранские дроны-камикадзе класса Aresh успешно поразили цели в еврейском государстве. О каких именно сооружениях идет речь, в публикации не уточнялось.

Комментируя ситуацию, президент РФ Владимир Путин заявил, что российское руководство осуждает атаку Израиля на Иран. По его словам, еврейское государство нарушило Устав ООН и нормы международного права.

Ранее иранские СМИ показали снимок сбитого израильского истребителя F-35.