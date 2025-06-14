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На северо-западе Ирана произошли взрывы

Press TV: в Тебрезе произошли взрывы

На северо-западе Ирана произошли взрывы. Об этом сообщил телеканал Press TV.

«Громкие взрывы слышны в Тебризе», — говорится в сообщении.

Подробности произошедшего не уточняются.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», в рамках которой атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва осуждает атаку Израиля на Иран. По словам российского лидера, государство нарушило Устав ООН и международное право, в то время как российская сторона всячески поддерживала усилия по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы мирным путем.

Ранее в Иране оценили ущерб от атак Израиля на ядерные объекты.

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