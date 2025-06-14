В Иране сообщили об успешных ударах по целям в Израиле

Иранские дроны-камикадзе нанесли удары по целям на территории Израиля. Об этом пишет агентство Fars со ссылкой на Вооруженные силы Исламской Республики.

«Несколькими минутами ранее дроны-камикадзе класса Aresh <...>, проникнув на территорию Израиля, смогли поразить назначенные им цели», — говорится в материале, опубликованном в 9:15 мск.

Другие подробности в тексте не уточняются.

В ночь на 13 июня израильские войска начали операцию против Ирана и нанесли удары по ключевым объектам ядерной программы Исламской Республики. В том числе были поражены атомный объект в Нетензе и штаб-квартира Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Тегеране.

Позже в Иране объявили о начале операции «Истинное обещание — 3». Вооруженные силы Исламской Республики нанесли несколько ракетных ударов по еврейскому государству. В Тегеране рассказали, что планируют масштабные атаки на израильскую военную инфраструктуру.

В Израиле сообщили, что всего по стране было выпущено около 100 ракет. Некоторые из них упали на территории Тель-Авива. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее журналисты узнали о планах Ирана нанести удары по базам США на Ближнем Востоке.