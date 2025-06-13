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СМИ Ирана сообщили о работе истребителей над Мешхедом

Mehr: в небо над Мешхедом поднялись истребители
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Majid Asgaripour//WANA/Reuters

Истребители поднялись в небо над иранским городом Мешхед на северо-востоке республики. Об этом сообщает агентство Mehr.

«Истребители иранской авиации видны в небе над Мешхедом. Ни один официальный источник еще не сообщил о точных причинах появления самолетов в небе»‎, — говорится в материале.

По данным журналистов, в районе авиабазы Хамадан на западе страны слышны «страшные звуки».

Ночью 13 июня Израиль сообщил о начале операции «Ам КеЛави» («Нация как лев»), цель которой заключается в нанесении ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. После этого армия еврейского государства нанесла удары по нескольким населенным пунктам Исламской Республики, в том числе по Тегерану и Нетензу. Целями стали военные базы, системы противовоздушной обороны и даже жилые комплексы.

На этом фоне министр транспорта Израиля Мири Регев рассказала, что власти страны решили закрыть воздушное пространство в целях безопасности. По данным издания Al Mayadeen, иранское руководство приняло аналогичное решение.

Позже представители армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что удары по Ирану были вынужденными, поскольку он тайно разрабатывал все компоненты ядерного оружия.

Ранее в Израиле сообщили о нанесении урона подземному комплексу на ядерном объекте Ирана.

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