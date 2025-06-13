В Израиле назвали причину атаки на Иран

ЦАХАЛ: Иран приблизился к точке невозврата в создании ядерного оружия

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) была вынуждена нанести удары по Ирану, поскольку он тайно разрабатывал все компоненты ядерного оружия. Такое заявление сделали представители израильской армии, пишет РИА Новости.

«За последние месяцы накопленная разведывательная информация предоставила доказательства того, что иранский режим приближается к точке невозврата... Иранский режим продвигает секретный план технологического совершенствования всех частей разработки ядерного оружия»‎, — сказано в сообщении.

В ЦАХАЛ также отметили, что иранские ученые тайно работали над разработкой компонентов для ядерного оружия, поэтому «у Израиля не осталось выбора»‎.

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Ранее в Израиле сообщили о нанесении урона подземному комплексу на ядерном объекте Ирана.