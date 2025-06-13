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В Израиле сообщили о нанесении урона подземному комплексу на ядерном объекте Ирана

ЦАХАЛ сообщил о нанесении урона подземному комплексу на ядерном объекте в Иране
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Maxar Technologies/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении урона подземному комплексу на ядерном объекте по обогащению урана в Натанзе (Иран), передает РИА Новости.

«В ходе ударов была повреждена подземная часть объекта. В этой зоне находится многоэтажный обогатительный цех с центрифугами, электропомещениями и дополнительной вспомогательной инфраструктурой», — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается об ударах по критической инфраструктуре, которая обеспечивает непрерывную работу ядерного объекта исламской республики.

Ночью 13 июня Израиль сообщил о начале операции Ам КеЛави» («Нация, как лев»), направленная на нанесение ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. После этого армия еврейского государства нанесла удары по нескольким населенным пунктам Исламской Республики, в том числе по Тегерану и Нетензу. Целями стали военные базы, системы противовоздушной обороны и даже жилые комплексы.

Позднее в организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщили, что в ударом Армии обороны Израиля был поврежден ядерный объект в Натанзе. Сообщалось, что в результате атаки ни химического, ни радиационного заражения не произошло. Утечек на объекте также нет.

Ранее в офисе Нетаньяху заявили о готовности к полноценной войне с Ираном.

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