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Израиль пытается убедить США присоединиться к операции против Ирана

Jerusalem Post: Израиль пытается убедить США присоединиться к операции против Ирана
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AP

Израиль пытается убедить администрацию президента Соединенных Штатов Дональда Трампа присоединиться к операции против Ирана. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на источники.

Речь идет об операции против ядерных объектов и военных целей Исламской Республики Иран (ИРИ).

В материале говорится, что, по оценкам представителей сил безопасности, удары «могут продолжаться еще несколько дней или недель».

До этого президент США Дональд Трамп признался, что заранее знал об ударах Израиля по Ирану. При этом он осудил удары Израиля как ставящие под угрозу заключение сделки с Тегераном, но подчеркнул, что США готовы защитить себя и Израиль от ответных ударов Ирана. При этом госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США не стали препятствовать Израилю в осуществлении шагов, которые, по мнению Западного Иерусалима, необходимы для безопасности еврейского государства.

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что операция может продлиться несколько дней. Военные источники отметили, что в последние недели появились признаки стремления Ирана создать ядерное оружие. Еврейское государство, по их словам, сочло ситуацию критической и решило действовать.

Ранее полковник Ходаренок назвал провальной работу ПВО Ирана.

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