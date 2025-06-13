«А что там ПВО? Спит? Пьянствует?» Почему атака Израиля на Иран оказалась успешной

ВВС Израиля нанесли первый удар по ядерным объектам Ирана и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Тегерана. Атакам подверглись базы, системы противоракетной обороны и жилые комплексы с представителями КСИР. Почему удары Израиля были успешными, а силы ПВО Ирана не выполнили свою задачу, и что бы сказал про работу иранских зенитчиков товарищ Сталин, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Первый, но не последний удар

На данном этапе какие-либо исчерпывающие итоги первого удара Военно-воздушных сил Израиля по объектам Ирана подводить несколько преждевременно. Пока еще и недостаточно информации, и ситуация находится в развитии. Да и удар, скорее всего, далеко не последний, а только начало кампании.

Что касается действий ВВС Израиля, то по количеству привлеченных средств (более 200 самолетов, по боевому составу почти воздушная армия) этот удар можно оценить как первый день проведения воздушной операции.

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Без всякого преувеличения следует отметить хорошую организацию этого налета со стороны командования ВВС Израиля. В штабах, похоже, были тщательно определены задачи соединениям и частям, объекты удара и степень их поражения, оперативно-тактическое построение авиации в ударе, оси маршрутов и профили полетов, полосы прорыва ПВО и действия авиации при подавлении ПВО противника, порядок взаимодействия, обеспечения и управления.

Почему ПВО Ирана не отразили удар?

Что касается противодействия Тегерана этому удару Израиля, то для начала следует отметить, что силы и средства ПВО Исламской Республики Иран, похоже, не выполнили ни одной из поставленных перед ними задач . А именно – надежно прикрыть важнейшие объекты страны от ударов с воздуха в интересах сохранения их боеспособности и выполнения ими поставленных задач.

Крупные претензии можно предъявить к ведению разведки воздушного противника Ираном и оповещения о нем прикрываемых объектов и войск, уничтожению самолетов ВВС Израиля и других средств воздушного нападения в полете.

По идее, с обнаружением массового взлета авиации ВВС Израиля, войска ПВО Ирана должны быть переведены в готовность к отражению удара. Истребительная авиация ВС Ирана должна быть поднята в воздух. Перехват воздушного противника и нанесение поражения эшелону прорыва ПВО и ударному эшелону должно быть осуществлено истребительной авиацией Ирана в воздушных боях еще до рубежа выполнения боевой задачи израильскими самолетами. В последующем к уничтожению средств воздушного нападения Израиля должны были подключиться зенитные ракетные войска.

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По предварительным сведениям, эти задачи полностью провалены силами ПВО Ирана. Израильская авиация в ходе первого удара не потеряла ни одного многофункционального истребителя (во всяком случае, данных об этом пока нет, ни одна из сторон не заявила о потерях).

Поэтому духовный лидер Ирана Сейед Али Хосейни Хаменеи имеет все основания в полном соответствии с одной из легендарных резолюций товарища Сталина задать своим военным вопрос: «А что там наша Пэвэо? Спит? Пьянствует?».

А пока можно сказать и так – чуть ли не каждый день в Иране готовились к отражению удара Израиля, а он, тем не менее оказался ,мало того, что результативным, так еще и весьма неожиданным.

Успехи разведки

Не может не удивлять и результативность действий средств разведки Израиля. Как известно, в ходе этой воздушной операции были убиты три самых высокопоставленных иранских военных командира: командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, командир подразделения КСИР «Хатем аль-Анбия» Голам-Али Рашид. То есть одним ударом было выведено из строя практически все высшее военное руководство страны.

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А ведь все эти военачальники, в отличие от стационарных ядерных объектов и объектов ОПК Ирана, постоянно находились в движении, вряд ли проводили хотя бы две ночи подряд в одном и том же месте, предпринимали все возможные предосторожности при ведении телефонных и радиопереговоров.

Иными словами, горький опыт, полученный при поражении командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции генерал-лейтенанта Касема Сулеймани в Иране наверняка был учтен. И вдруг такой негативный результат. Объяснить это можно только одним – средства разведки Израиля оказались на голову выше предпринятых мер безопасности со стороны Ирана.

Теперь мяч на стороне Ирана. Что Тегеран будет отвечать Израилю, сомневаться не приходится. Каков будет ответный ход, по всей видимости, покажет самое ближайшее время. Каких-либо точных сведений и результатов о первоначальных мерах Ирана – запуске сотни беспилотных летательных аппаратов – на данном этапе пока нет.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).