Удар Израиля по Ирану: первые жертвы и разрушения

Израильская армия в ночь на пятницу нанесла массированный удар по территории Ирана – были атакованы объекты, связанные с ядерной программой Исламской Республики, и военные объекты. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) задействовала более 200 истребителей для ударов по Ирану, поражены около 100 целей. По словам представителя ЦАХАЛ Эффи Дефрин, было сброшено более 330 различных боеприпасов.

Дефрин заявил, что удары Израиля были «частью точной и синхронизированной операции» и что его пилоты «продолжают наносить удары по военным целям и объектам ядерной программы в различных районах Ирана».

В Тегеране были разрушены дома в жилом комплексе, где живут высокопоставленные военные. Также произошли взрывы на иранском ядерном объекте в Натанзе. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами и несколько ведущих ученых-ядерщиков.

В настоящее время известно, что поврежден реактор «Хондаб» в Исхафане и завод по производству тяжелой воды в Араке. АЭС в Бушере не пострадала.

Правительство Ирана пообещало дать жесткий ответ на атаку израильской армии. «Сегодня все мы, народ, правительство и руководство Ирана, можем громко и решительно заявить, что сионисты — террористы и агрессоры. <...> Без всяких внутренних разногласий <…> мы дадим жесткий ответ», — говорится в заявлении.

Уже известно о первой атаке иранских БПЛА. Бригадный генерал Эффи Дефрин заявил, что более 100 дронов были выпущены в направлении Израиля.