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СМИ сообщают, что Ирак закрыл воздушное пространство

Shafaq News: Ирак закрыл воздушное пространство из-за ударов Израиля по Ирану
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Depositphotos

Иракские власти закрыли воздушное пространство страны и приостановили полеты авиации из-за ударов Израиля по Ирану. Об этом сообщает Shafaq News со ссылкой на источник в службе безопасности.

По его словам, в воздушном пространстве полностью остановлено движение из-за операции Израиля против Ирана.

До этого сообщалось, что ВВС Израиля нанесли удар по Ирану, взрывы слышны в Тегеране.

Позднее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иерусалим нанес удары в «сердце иранской программы ядерного обогащения» и атаковал объекты ракетной программы исламской республики.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ожидает, что операция против Ирана продлится несколько дней.

Также стало известно, что нефть выросла на 5,23% на фоне обстрела Ирана со стороны Израиля.

В ЦАХАЛ отметили, что координируют свои действия с США.

В настоящее время Израиль готовятся к мощному ответу со стороны Ирана, добавила Times of Israel.

Ранее в Тегеране заявили о готовности к войне и пригрозили ответом.

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Израиль атаковал Иран
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