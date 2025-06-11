За три часа над регионами России уничтожены пять беспилотников ВСУ

Минобороны РФ: средства ПВО с 13:00 до 16:00 уничтожили пять беспилотников ВСУ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 13:00 до 16:00 (мск) уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«Четыре – над территорией Белгородской области и один – над территорией Республики Крым», — проинформировало российское оборонное ведомство.

11 июня пресс-служба министерства обороны России сообщила, что российские средства ПВО в течение суток сбили 120 беспилотников самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции.

Утром 11 июня Минобороны РФ сообщало, что дежурные средства противовоздушной обороны за ночь ликвидировали 32 украинских беспилотных летательных аппарата над регионами России.

Telegram-канал Mash сообщал, что украинские БПЛА пытались атаковать Тамбовский пороховой завод в Котовске.

В Курской области при атаке украинского БПЛА пострадали трое детей.

Ранее МВД объявило в розыск жену возможного организатора атак на аэродромы Тимофеева.