Атаковали аэродромы и уехали в Казахстан: супругов Тимофеевых объявили в розыск

МВД РФ объявило в розыск Екатерину Тимофееву, супругу одного из организаторов удара FPV-дронов по пяти российским аэродромам 1 июня. По данным базы МВД, уроженка Киева может скрываться за рубежом: незадолго до атаки она прекратила работу тату-мастером в Челябинске, заявила о переезде и 28 мая, судя по постам в Telegram, выехала через Астану. Ранее силовики связали ИП семьи Тимофеевых по грузоперевозкам с поставками фур, из которых стартовали беспилотники.

МВД России объявило в розыск Екатерину Тимофееву, жену одного из предполагаемых организаторов атаки на российские военные аэродромы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу розыска ведомства.

«Разыскивается по статье УК РФ Тимофеева Екатерина Владимировна 01.07.1990 года рождения, Украина, Киев», — говорится в карточке.

До этого в розыск был объявлен ее муж, 37-летний Артем Тимофеев, который является уроженцем украинского Житомира. Его также разыскивают по уголовной статье.

Супруги из Киева

Екатерина и Артем Тимофеевы поженились в 2016 году, и вскоре после свадьбы переехали в Россию. Они обосновались в Челябинской области, где у отца Тимофеева был бизнес. Мать Екатерины и ее младший брат до сих пор живут в Киеве.

Портал 74.ru ранее узнал, что Екатерина Тимофеева работала в качестве тату-мастера в студии, расположенной в центре Челябинска. Она также помогала мужу в раскрутке и реализации его музыкального проекта.

Telegram-канал Readovka сообщал, что Тимофеева называла себя «ведьмой», а также писала книги эротического содержания.

В свою очередь канал Baza узнал, что незадолго до атаки по аэродромам Екатерина прекратила запись клиентов, а знакомым рассказывала о грядущем переезде в другой город. 28 мая она публиковала в своем канале фотографии поездки с котом на маршрутке или автобусе. Тимофеева писала, что едет в Астану и планирует остановиться в отеле, а затем улететь на самолете. После атаки все фото, посты и сам канал были удалены.

Организатор атаки

Артем Тимофеев подозревается в организации нападения на российские аэродромы с применением FPV-дронов.

Несмотря на активное участие в Евромайдане и проукраинскую позицию, Тимофееву удалось получить российское гражданство и осесть в Челябинске.

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В октябре 2024 года он зарегистрировал ИП по грузоперевозкам в Миассе, где на его имя были оформлены грузовые автомобили.

Ранее силовики опросили четырех водителей фур, которые использовались для транспортировки дронов. Все они назвали Артема Тимофеева владельцем транспортных средств, который давал указания по доставке каркасных домов и другим заданиям.

Также силовики обнаружили склад в Челябинске, где шла сборка БПЛА, которые использовались для атаки. Там же были обнаружены неиспользованные запчасти к БПЛА, сообщил URA.ru со ссылкой на источник.

«Следователи буквально разобрали склад по кусочкам. Вынесли и отправили на экспертизу все. При обыске обнаружили запчасти, которые используются при сборке дронов. Видимо в спешке злоумышленники не успели замести следы. Эксперты же, обследовав помещение, выявили частицы взрывчатых веществ», — сообщил собеседник URA.

Атака по аэродромам

1 июня украинские войска провели масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», атаковав аэродромы в пяти регионах РФ. Целями стали объекты в Мурманской, Иркутской, Амурской, Рязанской и Ивановской областях.

В ходе операции Киев использовал 117 дронов, которые были скрытно доставлены на российскую территорию и размещены в замаскированных мобильных укрытиях. Исполнители атаки активировали БПЛА дистанционно и нанесли удары по аэродромам, на которых находились стратегические бомбардировщики Ту-95 и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 .

Владимир Зеленский в интервью телеканалу ABC News впоследствии заявил, что водители грузовиков, из которых вылетали атаковавшие дроны, ничего не знали об этом плане .

«Они ничего не знали. Они просто выполняли свою работу», — сказал он.

Однако военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин усомнился в словах Зеленского.

«Просто вести машину, которую дали, это весьма и весьма [странно]. Я допускаю, что все понимали, что, как и почему», — сказал эксперт в беседе с «Лентой.ру».

Дандыкин подчеркнул, что утверждение Владимира Зеленского об обратном могут являться ложью. Вместе с тем эксперт заявил, что спецслужбы других стран, курирующие спецслужбы Украины, причастны к этим диверсиям.