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Названо число украинских БПЛА, сбитых над российскими регионами за ночь

Минобороны РФ: системы ПВО в течение ночи сбили 32 украинских беспилотника
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Reuters

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь ликвидировали 32 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над регионами РФ. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

В ведомстве уточнили, что дроны самолетного типа были уничтожены в период с 20:00 мск 10 июня до 7:00 мск 11 июня.

Больше всего беспилотников — 16 — сбили в воздушном пространстве Воронежской области. В Курской области перехватили восемь БПЛА, в Тамбовской области — пять, в Ростовской области — два. Еще один дрон нейтрализовали в небе над акваторией Черного моря, недалеко от побережья Республики Крым.

Рано утром 11 июня Telegram-канал Mash сообщил о попытке украинских БПЛА атаковать Тамбовский пороховой завод в Котовске. По словам местных жителей, они услышали не менее 15 взрывов в небе над городом.

Позже ситуацию прокомментировал временно исполняющий обязанности губернатора Тамбовской области Евгений Первышов. Он заявил, что российские военнослужащие отразили массовую атаку беспилотников на Котовск. При этом обломки одного из сбитых дронов при падении на землю вызвали возгорание. К текущему моменту сотрудники экстренных служб потушили огонь, никто не пострадал.

Ранее фрагменты сбитого БПЛА рухнули на территории школы в Курской области.

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