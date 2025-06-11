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В Минобороны назвали число украинских БПЛА, сбитых над зоной СВО за сутки

Минобороны: силы ПВО сбили за сутки 120 украинских беспилотников
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Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Российские средства противовоздушной обороны в течение суток сбили 120 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России.

Кроме того, силы ПВО сбили пять управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства.

Утром 11 июня Минобороны РФ сообщало, что дежурные средства противовоздушной обороны за ночь ликвидировали 32 украинских беспилотных летательных аппарата над регионами России.

Telegram-канал Mash сообщал, что украинские БПЛА пытались атаковать Тамбовский пороховой завод в Котовске.

В Курской области при атаке украинского БПЛА пострадали трое детей.

Ранее МВД объявило в розыск жену возможного организатора атак на аэродромы Тимофеева.

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