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Стало известно об атаке ВСУ на пороховой завод в Тамбовской области

Mash: беспилотники ВСУ атаковали Тамбовский пороховой завод
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Shutterstock

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) предприняли попытку атаки на Тамбовский пороховой завод. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, жители Котовска услышали не менее 15 взрывов в небе над городом. При этом в сторону населенного пункта продолжают лететь дроны, отметили журналисты.

Официальной информации на момент публикации материала нет.

Несколькими часами ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили более пяти беспилотников над территорией Воронежской области. Глава региона уточнил, что дроны были уничтожены над территорией одного из районов.

6 июня врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что три человека пострадали из-за атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины в Мичуринске. Двоих из пострадавших госпитализировали.

Ранее на жилой дом в Энгельсе упали обломки беспилотника.

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