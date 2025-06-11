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В Курской области при атаке украинского БПЛА пострадали дети

Хинштейн: трое детей получили ранения при атаке БПЛА на курский поселок Марьино
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Максим Богодвид/РИА Новости

Трое детей пострадали в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на поселок Марьино в Рыльском районе Курской области. Об этом в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

По его словам, дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанес удар по населенному пункту вечером 10 июня.

«К сожалению, под удар попали трое детей. У семилетней девочки — минно-взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы, осколочное ранение лица, ушиб правого колена. У девятилетнего мальчика — травма ноги и мизинца правой руки, у 13-летнего [мальчика] — ушибы мягких тканей ног», — говорится в заявлении.

Хинштейн отметил, что врачи сразу осмотрели пострадавших и доставили их в Курскую областную больницу. Сейчас жизни детей ничего не угрожает.

При этом в Марьино было выявлено повреждение нескольких объектов. Урон получили местный Дом культуры, здание начальной школы, три квартиры в жилом доме и санаторий «Марьино». Кроме того, ВСУ повредили один частный жилой дом и разрушили спортивный зал.

Ранее две женщины пострадали при атаке БПЛА на транспортные средства в Курской области.

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