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Россия вернула тела 27 военнослужащих в рамках обмена с Украиной

Депутат Саралиев: Украина передала России 27 тел погибших российских военных
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Vasily Fedosenko/Reuters

Украинская сторона передала России 27 тел погибших российских военнослужащих. Об этом РБК сообщил представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

11 июня военный корреспондент Александр Коц сообщил, что Россия получила 27 тел павших участников специальной военной операции, а Украине вернули 1212 тел.

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другу меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными, а также о передаче тел погибших бойцов по принципу «6000 на 6000».

Позже помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что Киев неожиданно перенес на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными, а группа украинских переговорщиков по неизвестной причине не прибыла на место обмена.

Ранее Зеленский подтвердил новый обмен военнопленными с Россией.

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