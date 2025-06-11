Военкор раскрыл подробности об обмене телами бойцов между РФ и Украиной

Россия получила 27 тел павших участников специальной военной операции (СВО). Украина, в свою очередь, вернула себе 1212 тел. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

«Состоялся обмен телами 1212 на 27. Прямо сейчас в точке обмена перегружают трупы украинцев — 1212», — написал он.

О передаче всего 27 тел российских военных Коцу сообщил личный источник, говорится в сообщении.

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другу меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными, а также о передаче тел погибших бойцов по принципу «6000 на 6000».

Позже помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Киев неожиданно перенес на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными, а группа украинских переговорщиков по неизвестной причине не прибыла на место обмена.

Ранее Зеленский подтвердил новый обмен военнопленными с Россией.