Беспилотники ВС России ударили по ВСУ в Запорожской области

Российские беспилотники уничтожили склад боеприпасов и живую силу ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Позицию противника удалось выявить при помощи разведки, проводимой беспилотниками.
«По целеуказаниям разведывательного БПЛА квадрокоптеры осуществили сбросы и уничтожили полевой склад. Впоследствии было замечено перемещение пехоты противника в опорном пункте», — говорится в сообщении.
Солдаты ВСУ пытались скрыться в блиндажах, однако были уничтожены при помощи FPV-дронов.
До этого сообщалось, что российские военнослужащие применяют наземные беспилотные аппараты для подавления огневых точек Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Дзержинска в ДНР.
2 июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что у города Дзержинск ведутся серьезные боестолкновения. Он отметил, что российские войска продвигаются вперед на Великоновоселовском направлении.
Ранее российские войска ударили по цеху производства беспилотников ВСУ.