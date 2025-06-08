Беспилотники ВС России ударили по ВСУ в Запорожской области

Минобороны: дроны ВС РФ уничтожили склад боеприпасов и пехоту ВСУ в Запорожье

Российские беспилотники уничтожили склад боеприпасов и живую силу ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Позицию противника удалось выявить при помощи разведки, проводимой беспилотниками.

«По целеуказаниям разведывательного БПЛА квадрокоптеры осуществили сбросы и уничтожили полевой склад. Впоследствии было замечено перемещение пехоты противника в опорном пункте», — говорится в сообщении.

Солдаты ВСУ пытались скрыться в блиндажах, однако были уничтожены при помощи FPV-дронов.

До этого сообщалось, что российские военнослужащие применяют наземные беспилотные аппараты для подавления огневых точек Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Дзержинска в ДНР.

2 июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что у города Дзержинск ведутся серьезные боестолкновения. Он отметил, что российские войска продвигаются вперед на Великоновоселовском направлении.

Ранее российские войска ударили по цеху производства беспилотников ВСУ.