«Историческое событие»: ВС РФ начали наступление в Днепропетровской области

В Минобороны РФ сообщили, что российские силы продолжают развивать уверенное наступление вглубь Днепропетровской области. Как рассказал в эфире «России 1» военнослужащий штурмового отряда, ВС РФ пересекли административную границу региона еще 20 мая. Украина прорыв отрицает, заявляя, что ВСУ «мужественно и профессионально держат свой участок фронта». Что означает наступление российских сил на Днепропетровскую область — в материале «Газеты.Ru».

Российская группировка войск «Центр» вышла на западную границу Донецкой народной республики (ДНР) и начала наступление в Днепропетровской области Украины, сообщило Минобороны России. По информации ведомства, боевые действия на этом направлении ведут подразделения 90-й танковой дивизии.

Военнослужащий штурмового отряда в эфире телеканала «Россия 1» уточнил, что первые бойцы ВС РФ пересекли административную границу Днепропетровской области еще 20 мая.

Военный блогер Юрий Подоляка заявил, что ВС РФ вошли в регион довольно широким фронтом, и привел карту боевых действий, на которой отмечено, что российская армия прорвала границу в полях в районе поселков Орехово и Троицкое. ВС РФ также продвигаются к границе от Котляровки и подошли вплотную в районе Новониколаевки .

Военный корреспондент Евгений Поддубный в свою очередь отметил, что успеху российских сил на этом направлении предшествовало взятие под контроль ряда населенных пунктов на западе ДНР и обрыв логистических цепочек, ведущих к государственной границе, в ближнем тылу ВСУ. Так, 18 мая Минобороны РФ отчиталось о переходе под контроль ВС РФ села Богатырь — последнего укрепрайона и логистического узла ВСУ у границы ДНР и Запорожской области.

«Новые реалии»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал продвижение российской армии «новыми реалиями на земле».

«Тот, кто не хочет признавать реалии войны на переговорах, получит новые реалии на земле. Наши Вооруженные силы начали наступление в Днепропетровской области», — написал он в Telegram.

Один из бывших командиров батальона ополчения ДНР «Спарта», полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога заявил, что выход 90-й танковой дивизии на западную границу ДНР и «уверенное наступление» вглубь Днепропетровской области — это «историческое событие для дончан и России».

«90-я танковая дивизия — это отважные уральцы! Соединение состоит в основном из бойцов Челябинской и Свердловской областей. Сегодня они сражаются за рубежи Донбасса и закрывают собой стратегические ворота на Днепр. Спасибо, братья!» — написал Жога в своем канале.

Украина все отрицает

Украинские военные при этом наступление ВС РФ в Днепропетровской области отрицают. Представитель Генштаба Украины Андрей Ковалев заявил, что боевые действия якобы все еще продолжаются на территории ДНР.

В заявлении Сил обороны Юга Украины также говорится, что в районе боевой ответственности 31-й отдельной бригады, которая находится на Новопавловском направлении, ситуация по-прежнему остается напряженной.

«Враг не оставляет намерений войти в Днепропетровскую область. Но наши бойцы мужественно и профессионально держат свой участок фронта», — заявили в Силах обороны Юга.

На карте украинского мониторингового ресурса DeepState также пока не отображено, что российские военные зашли в Днепропетровскую область, однако фронт уже находится в непосредственной близости от ее границ.

Катастрофа для логистики ВСУ

Днепр — это важный горнодобывающий и промышленный центр Украины. Более глубокое проникновение российских сил в регион может иметь серьезные негативные последствия для испытывающей трудности армии и экономики Киева, сообщает AFP.

«Днепропетровск, Сумы, Харьков, Одесса и Николаев». Названы города, которые может потерять Украина В случае продолжения конфликта положение Украины будет ухудшаться, она будет разгромлена и потеряет свое... 31 мая 15:41

Это признают и украинские СМИ. «Страна.ua» пишет, что прорыв ВС РФ к Днепру и Запорожью — важнейшим для ВСУ логистическим узлам — станет катастрофой для логистики на южном фронте и на половине восточного .

Также это города с высокой численностью населения, и приближение к ним линии фронта резко усугубит проблему с беженцами. Кроме этого, захват Днепра и Запорожья поспособствует созданию плацдармов на правом берегу Днепра с последующим наступлением российской армии в направлении Приднестровья с отрезанием Украины от моря.

«События на Днепропетровском направлении важнее, чем на всех других участках фронта», — отмечает «Страна.ua», добавляя, что наступление на этом участке фронта — один из самых опасных сценариев для ВСУ.