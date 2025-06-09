В Запорожье зафиксированы взрывы и стрельба

В Запорожье произошли взрывы и перестрелка, о чем местные жители сообщили в различных районах города. Об этом РИА Новости заявил Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета.
«Системы ПВО ВСУ развернуты в зонах жилой застройки, что создает риски для гражданского населения. Призываю запорожцев оставаться в укрытиях и не приближаться к окнам», — подчеркнул Рогов.
Он уточнил, что инцидент произошел на фоне отражения воздушных целей.
8 июня в Минобороны России сообщили, что российские беспилотники уничтожили склад боеприпасов и живую силу ВСУ в Запорожской области.
31 мая стало известно, что российские военнослужащие продолжают наступление под Работино в Запорожской области, в результате «титанической работы» артиллерии Вооруженные силы Украины начали сдавать позиции и отступать.
Ранее ВС РФ начали наступление в Днепропетровской области.