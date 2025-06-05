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Без света и воды остались 120 тыс. жителей Херсонской области

В Херсонской области из-за обстрела без света остались 120 тыс. человек
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РИА «Новости»

В Херсонской области в результате обстрела была обесточена подстанция 150 кВ «Новотроицкое». Об этом написал в своем Telegram-канале глава региона Владимир Сальдо.

По его словам, с 23:10 4 июня около 120 тыс. человек остались без света и воды. Они проживают в 192 населенных пунктах семи муниципальных округов.

«Серьезные повреждения зафиксированы в электросетях Генического, Новотроицкого, Ивановского, Великолепетихского, а также частично Горностаевского, Верхнерогачинского и Нижнесерогозского МО», — уточнил чиновник.

Он добавил, что соцобъекты подключены к аварийным источникам питания. Власти контролируют ситуацию.

До этого стало известно, что в Херсонской области произошло аварийное отключение электроэнергии в Геническом муниципальном округе, в том числе на Арабатской стрелке, и близлежащих районах. Область подвергалась налету вражеских беспилотников. В регионе прозвучало по меньшей мере три взрыва и работала система ПВО (противовоздушной обороны).

Ранее эксперт объяснил удары по энергосистеме Запорожской и Херсонской областей.

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