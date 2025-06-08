Российские СМИ сообщили о визите иностранных журналистов в Брянскую область

Иностранные журналисты приехали на место, где стоят фуры с рефрижераторами с телами солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянской области. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, на месте работают журналисты и съемочные группы из Франции, Италии и арабских стран. Кроме того, замечены представители СМИ из Голландии, Германии и стран Латинской Америки.

7 июня помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимир Мединский пригласил иностранных журналистов приехать на место обмена телами военнослужащих, а также пленными и лично убедиться в том, что представителей Киева там нет.

При этом Мединский подчеркнул, что делегация РФ на месте и готова к работе. В свою очередь, украинские переговорщики, по его словам, не прибыли на место обмена и неожиданно перенесли на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными.

В ответ на это в украинском координационном штабе заявили, что дата передачи тел якобы не согласовывалась. Заявления РФ назвали «не соответствующими действительности и предварительным договоренностям».

Ранее Зеленскому предрекли гнев семей из-за отказа возвращать тела бойцов ВСУ.