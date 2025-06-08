Зеленскому предрекли гнев семей из-за отказа возвращать тела бойцов ВСУ

Отказ Киева принимать тела бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) является очень плохим политическим шагом. Таким мнением поделился сооснователь французской газеты Le Monde Moderne Алексис Пулен в эфире RT.

По мнению эксперта, у такого решения будут неблагоприятные для украинских властей последствия. В частности, Пулен уверен, что президент Украины Владимир Зеленский «неизбежно столкнется с возмущением» со стороны семей, которые ждут возвращения тел своих близких, павших в бою, и хотят их захоронить.

7 июня российская делегация в рамках Стамбульских договоренностей прибыла на место обмена телами военнослужащих на границе с Украиной, однако представители Киева туда не явились.

В украинском координационном штабе заявили, что дата передачи тел якобы не согласовывалась. Заявления РФ назвали «не соответствующими действительности и предварительным договоренностям».

В свою очередь британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис выразил уверенность, что Зеленский сорвал обмен с Россией и отказался забирать тела военных ВСУ, чтобы избежать признания масштабных потерь.

Ранее Минобороны показало холодильные установки с телами военных ВСУ.