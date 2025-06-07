Мединский призвал СМИ лично убедиться на месте обмена с Украиной в готовности РФ

Помощник президента и глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский в своем Telegram-канале призвал представителей международных СМИ приехать на место обмена пленными и убедиться в том, что представителей Киева там нет.

Он подчеркнул, что РФ всегда держит свое слово.

«Мы на месте. Мы в полной готовности к работе. Международные ТВ-каналы, информагентства и корреспонденты могут приехать и убедиться лично, что все так и есть», — сообщил чиновник.

Он отметил, что украинские переговорщики не прибыли на место обмена, и призвал Киев придерживаться графика и незамедлительно дать 1,2 тыс. офицеров с каждой стороны возможность вернуться домой.

В понедельник, 2 июня, в Турции прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другом меморандумы о прекращении огня. Министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам переговоров заявил, что Москва и Киев также договорились об обмене всеми тяжелобольными военнопленными и лицами в возрасте до 25 лет.

Ранее Украина ответила на заявление России по обмену.