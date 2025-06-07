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Украина ответила на заявление России по обмену телами

На Украине заявили, что дата передачи тел военных якобы не была согласована
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Global Look Press

Дата передачи тел военнослужащих якобы не была согласована между российской и украинской сторонами, заявил Telegram-канал украинского координационного штаба по обращению с военнопленными.

«Относительно репатриации тел — действительно была достигнута договоренность. Дата — не была согласована. Вместо последовательного выполнения договоренного алгоритма, российская сторона прибегла к односторонним действиям, которые не были согласованы в рамках совместного процесса», — говорится в сообщении.

Сегодняшние заявления РФ в координационном штабе назвали «не соответствующими действительности и предварительным договоренностям». Там добавили, что в течение последней недели команды с обеих сторон вели работу по репатриации тел военнослужащих и обмене пленных.

В украинском штабе рассказали, что Киев подал списки на обмен с категориями, согласованными во время переговоров в Стамбуле, а российская сторона передала другие списки, которые «не соответствуют этому подходу».

По итогам второго раунда переговоров в Стамбуле министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Москва и Киев договорились об обмене тяжелобольными военнопленными и лицами в возрасте до 25 лет по формуле «всех на всех», а также телами военных по принципу «6000 на 6000».

Глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский 7 июня сообщил, что контактная группа Минобороны РФ прибыла на границу с Украиной, но украинские переговорщики не прибыли на место.

Ранее Минобороны показало холодильные установки с телами военных ВСУ.

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