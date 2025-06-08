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Собянин сообщил о ликвидации еще двух беспилотников на подлете к Москве

Собянин: силы ПВО обезвредили девять БПЛА, летевших к Москве
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Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале о ликвидации еще двух БПЛА противника, летевших к столице.

По словам градоначальника, средства противовоздушной обороны отразили их атаку. Сейчас специалисты экстренных служб прибыли туда, где упали обломки летательных аппаратов.

Собянин всю ночь информировал об атаках дронов. Всего он передал сообщения о девяти беспилотниках, которые сбили на подлете к столице.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что РФ будет отвечать на атаки беспилотников со стороны Украины и обеспечит свою безопасность. Он подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин четко обозначил: «хулиганить беспилотниками» на территории страны не позволят. Представитель Кремля добавил, что удары противника по гражданским объектам в российских регионах игнорируются западными СМИ и политиками, несмотря на их масштаб.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.

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