Собянин сообщил о ликвидации еще двух беспилотников на подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале о ликвидации еще двух БПЛА противника, летевших к столице.

По словам градоначальника, средства противовоздушной обороны отразили их атаку. Сейчас специалисты экстренных служб прибыли туда, где упали обломки летательных аппаратов.

Собянин всю ночь информировал об атаках дронов. Всего он передал сообщения о девяти беспилотниках, которые сбили на подлете к столице.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что РФ будет отвечать на атаки беспилотников со стороны Украины и обеспечит свою безопасность. Он подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин четко обозначил: «хулиганить беспилотниками» на территории страны не позволят. Представитель Кремля добавил, что удары противника по гражданским объектам в российских регионах игнорируются западными СМИ и политиками, несмотря на их масштаб.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.