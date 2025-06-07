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Мединский призвал Украину принять своих павших военных

Мединский: в Троицкую субботу Киеву было бы правильно принять своих павших
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Украине «было бы правильно» принять своих павших военнослужащих 7 июня, в Троицкую субботу. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава российской переговорной делегации в Стамбуле, помощник президента РФ Владимир Мединский.

Он также отметил, что это день, когда православные молятся за всех ушедших из жизни, «не деля на своих и чужих».

7 июня Мединский сообщил, что Киев неожиданно перенес на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными, а группа украинских переговорщиков по неизвестной причине не прибыла на место обмена.

При этом на Украине заявили, что дата передачи тел военных «не была согласована», а российская сторона якобы прибегла к односторонним действиям.

Комментируя срыв Киевом обмена телами бойцов и военнопленными, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что украинские власти исповедуют человеконенавистническую идеологию.

Ранее депутат Рады обвинил Зеленского в отказе возвращать тела солдат ВСУ.

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