Мединский: в Троицкую субботу Киеву было бы правильно принять своих павших

Украине «было бы правильно» принять своих павших военнослужащих 7 июня, в Троицкую субботу. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава российской переговорной делегации в Стамбуле, помощник президента РФ Владимир Мединский.

Он также отметил, что это день, когда православные молятся за всех ушедших из жизни, «не деля на своих и чужих».

7 июня Мединский сообщил, что Киев неожиданно перенес на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными, а группа украинских переговорщиков по неизвестной причине не прибыла на место обмена.

При этом на Украине заявили, что дата передачи тел военных «не была согласована», а российская сторона якобы прибегла к односторонним действиям.

Комментируя срыв Киевом обмена телами бойцов и военнопленными, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что украинские власти исповедуют человеконенавистническую идеологию.

Ранее депутат Рады обвинил Зеленского в отказе возвращать тела солдат ВСУ.