Депутат Рады обвинил Зеленского в отказе возвращать тела погибших солдат ВСУ

Украинский президент Владимир Зеленский лично приказал не забирать тела солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках обмена, о котором договорились российская и украинская делегации в Стамбуле. Об этом заявил покинувший Украину из-за уголовного дела депутат Верховной рады Артем Дмитрук в эфире с RT.

«Зеленский дал личный приказ не забирать тела украинцев, погибших военных. Эта ситуация может стать катарсисом, это один из случаев, который может вызвать тот самый гражданский гнев, гражданское противостояние против режима Зеленского», — сказал украинский парламентарий.

Дмитрук добавил, что отказ украинского президента связан с тем, что он привык забирать себе выплаты за погибших солдат ВСУ.

Незадолго до этого Telegram-канал Mash сообщал, что украинская сторона отказалась принимать тела погибших солдат ВСУ. Утверждалось, что представители РФ приезжали на границу с Украиной для передачи тел, однако Киев отказался принимать их без объяснения причин.

Позднее украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опроверг эти заявления, указав, что никакого начала обмена телами погибших еще не было. В украинском штабе заявили о готовности выполнить договоренности по обмену телами погибших военных, даже в формате «всех на всех».

По итогам второго раунда переговоров в Стамбуле министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Москва и Киев договорились об обмене тяжелобольными военнопленными и лицами в возрасте до 25 лет по формуле «всех на всех», а также телами военных по принципу «6000 на 6000».

Ранее в Раде выдвинули условия для признания пропавших без вести бойцов погибшими.