Военный эксперт усомнился в словах Зеленского об атаке на аэродромы РФ

Водители фур с беспилотниками, которые атаковали аэродромы в России, знали об операции Службы безопасности Украины (СБУ) «Паутина». Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Просто вести машину, которую дали, это весьма и весьма [странно]. Я допускаю, что все понимали, что, как и почему», — сказал эксперт.

Он отметил, что слова президента Украины Владимира Зеленского об обратном могут являться ложью.

Вместе с тем Дандыкин заявил, что спецслужбы других стран, курирующие спецслужбы Украины, причастны к данной операции.

Он добавил, что следствие идет, поэтому правда скоро станет известна.

1 июня Киев провел масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», атаковав аэродромы в пяти российских регионах. Целями стали объекты в Ивановской, Мурманской, Рязанской, Амурской и Иркутской областях. Всего было использовано 117 дронов, которые скрытно доставили на территорию РФ и разместили в замаскированных мобильных укрытиях.

В день атаки эти БПЛА вылетали из грузовиков, принадлежащих Артему Тимофееву. 2 июня власти Иркутской области объявили, что его разыскивают правоохранители. Но, по данным СМИ, мужчина вместе с женой сбежали за границу за несколько дней до проведения операции.

7 июня Зеленский заявил, что водители грузовиков, из которых вылетали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) перед атакой на российские аэродромы, ничего не знали об этом плане. По его словам, при проведении операции «Паутина» спецслужбы использовали только оружие, произведенное на территории Украины. Никакой западной техники они не применяли, утверждал украинский лидер.

Ранее генерал ФСБ увидел примитивный принцип в операции ВСУ «Паутина».