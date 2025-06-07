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Зеленский рассказал, знали ли водители фур об операции «Паутина»

Зеленский: водители фур не знали о готовящейся атаке БПЛА на аэродромы в РФ
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Gleb Garanich/Reuters

Водители грузовиков, из которых вылетали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) перед атакой на аэродромы в РФ, ничего не знали об этом плане. Такое заявление в ходе интервью для телеканала ABC News сделал украинский лидер Владимир Зеленский.

«Они ничего не знали. Они просто выполняли свою работу», — сказал глава государства.

По его словам, при проведении данной операции спецслужбы использовали только оружие, произведенное на территории Украины. Никакой западной техники они не применяли, подчеркнул Зеленский.

«Я очень хотел использовать только то, что мы производим», — пояснил он.

1 июня Киев провел масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», атаковав аэродромы в пяти российских регионах. Целями стали объекты в Ивановской, Мурманской, Рязанской, Амурской и Иркутской областях.

Всего было использовано 117 дронов, которые скрытно доставили на территорию РФ и разместили в замаскированных мобильных укрытиях. В день атаки эти БПЛА вылетали из грузовиков, принадлежащих Артему Тимофееву. 2 июня власти Иркутской области объявили, что его разыскивают правоохранители. Но, по данным СМИ, мужчина вместе с супругой сбежали за границу за несколько дней до проведения операции.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ рассказали, как власти поступят с поврежденными при атаке БПЛА самолетами.

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