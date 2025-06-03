Раскрыта личность подозреваемого в атаках дронов ВСУ на российские аэродромы

38-летний Артем Тимофеев, которого подозревают в причастности к атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские военные аэродромы 1 июня, оказался мужем ведьмы и коллекционером дорогих часов. Об этом стало известно «Ленте.ру».

По данным издания, супруга Тимофеева Екатерина работала тату-мастером в одном из салонов в Миассе в Челябинской области. На родине она занималась дизайном одежды, называла себя ведьмой и писала эротические рассказы.

Сам Тимофеев оказался ценителем роскоши и владельцем нескольких дорогих часов. Подозреваемый в сети хвастался своей коллекцией. В частности, у него есть часы из лимитированной коллекции по «Звездным войнам» стоимостью от 220 тысяч до 600 тысяч рублей и редкие Penerai за 560 тысяч рублей.

СМИ пишут, что Тимофеев родился в Донецке и какое-то время жил в Киеве. Он был участником Майдана на Украине, тесно общался с украинскими музыкантами, был диджеем и выпускал одежду собственного бренда.

По предварительным данным, Тимофеев вместе с женой сбежал из России за несколько дней до того, как ВСУ провели операцию с дронами, которые вылетали из фур в разных российских регионах. По версии следствия, именно он был владельцем большегрузов.

До этого агентство Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах рассказало, что Тимофеев арендовал склад в Челябинске, где собирали дроны ВСУ для атак на российские регионы. На данный момент подозреваемый объявлен в розыск.

На самом складе прошли обыски, в ходе которых правоохранители нашли неиспользованные части БПЛА, а также частицы взрывчатых веществ. Все найденное отправили на экспертизу.

Ранее момент вылета дронов из грузовика в Иркутской области попал на видео.