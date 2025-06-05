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Генерал ФСБ увидел примитивный принцип в операции ВСУ «Паутина»

Генерал ФСБ Михайлов назвал устаревшим принцип атак дронов ВСУ на регионы России
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Reuters

Отставной генерал-майор ФСБ Александр Михайлов, комментируя операцию СБУ под названием «Паутина», назвал технологию дистанционного управления дронами, использованную в атаке, «примитивной». Своим мнением Михайлов поделился в интервью «Царьграду».

По его словам, программирование маршрута полета дрона — давно известная и широко распространенная технология, не представляющая собой ничего нового. Михайлов отметил, что способность запускать несколько дронов с разных точек и сходиться в одной цели давно освоена специалистами.

«Можно поставить на гараже шесть этих дронов, накрыть их целлофановой пленкой и, будучи на Кипре, нажать кнопку — и они все полетят в разные стороны, а потом сойдутся в одну точку. Это примитивно, как грабли», — отметил генерал.

Он также выразил сомнение в заявлении Зеленского о длительной подготовке операции «Паутина», указав на трудности долгосрочного планирования подобных действий из-за непредвиденных обстоятельств и необходимости оперативного реагирования на изменения обстановки.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина». По данным Минобороны РФ, целями противника стали объекты в Иркутской, Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По ним были запущены FPV-дроны с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов. Все террористические атаки были отражены, однако произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники, добавили в МО.

Ранее постпред США в НАТО после операции «Паутина» призвал положить конец конфликту на Украине.

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