Россия передала Украине первый список из 640 военнопленных для обмена

Мединский сообщил о передаче Украине первого списка из 640 пленных для обмена

Россия передала Украине первый список из 640 военнопленных категорий «раненые», «тяжелобольные» и «молодежь» с тем, чтобы начать производить обмен. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава российской переговорной делегации в Стамбуле, помощник президента РФ Владимир Мединский.

4 июня Мединский заявил, что Россия готова начать обмен военнопленными с Украиной в период с 7 по 9 июня.

В тот день президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Российский лидер обратился к Мединскому с просьбой доложить о результатах переговоров в Стамбуле с украинской стороной.

Глава делегации РФ рассказал, что в ходе переговорного процесса удалось договориться провести паритетный обмен военнопленными численностью не менее тысячи человек с каждой стороны. По словам Мединского, в первую очередь обмен будет произведен категориями военнопленных раненые, тяжелобольные, а также военнопленных возрастом до 25 лет.

2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров между представителями Москвы и Киева. Встреча прошла во дворце Чираган и длилась чуть больше часа.

В ходе переговорного процесса стороны обменялись своими версиями меморандума об условиях прекращения огня, а также достигли ряда договоренностей. В частности, РФ и Украина обязались провести обмен тяжелобольными военнопленными и лицами в возрасте до 25 лет.

Ранее были раскрыты данные о числе находящихся в российском плену военных ВСУ.