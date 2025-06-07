На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия передала Украине первый список из 640 военнопленных для обмена

Мединский сообщил о передаче Украине первого списка из 640 пленных для обмена
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Россия передала Украине первый список из 640 военнопленных категорий «раненые», «тяжелобольные» и «молодежь» с тем, чтобы начать производить обмен. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава российской переговорной делегации в Стамбуле, помощник президента РФ Владимир Мединский.

4 июня Мединский заявил, что Россия готова начать обмен военнопленными с Украиной в период с 7 по 9 июня.

В тот день президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Российский лидер обратился к Мединскому с просьбой доложить о результатах переговоров в Стамбуле с украинской стороной.

Глава делегации РФ рассказал, что в ходе переговорного процесса удалось договориться провести паритетный обмен военнопленными численностью не менее тысячи человек с каждой стороны. По словам Мединского, в первую очередь обмен будет произведен категориями военнопленных раненые, тяжелобольные, а также военнопленных возрастом до 25 лет.

2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров между представителями Москвы и Киева. Встреча прошла во дворце Чираган и длилась чуть больше часа.

В ходе переговорного процесса стороны обменялись своими версиями меморандума об условиях прекращения огня, а также достигли ряда договоренностей. В частности, РФ и Украина обязались провести обмен тяжелобольными военнопленными и лицами в возрасте до 25 лет.

Ранее были раскрыты данные о числе находящихся в российском плену военных ВСУ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами