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Мединский раскрыл, когда Россия будет готова начать обмен пленными с Украиной

Мединский: Россия готова начать обмен пленными с Украиной 7-8-9 июня
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Кирилл Зыков/РИА Новости

Россия готова начать обмен военнопленными с Украиной 7-8-9 июня. Об этом сообщил глава российской переговорной делегации в Стамбуле, помощник президента России Владимир Мединский, передает пресс-служба Кремля.

«Начать готовы 7, 8, 9 июня. Мы со своей стороны полностью к этому готовы», — сказал Мединский, говоря о предстоящем обмене.

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами Правительства РФ в режиме видеоконференции. Российский лидер обратился к Мединскому с просьбой доложить о результатах переговоров в Стамбуле с украинской стороной.

Глава российской делегации рассказал, что в ходе переговорного процесса удалось договориться провести паритетный обмен военнопленными численностью не менее тысячи человек с каждой стороны. По словам Мединского, в первую очередь обмен будет произведен категориями военнопленных раненые, тяжелобольные, а также военнопленные возрастом до 25 лет.

Мединский добавил, что в настоящее время идет согласование окончательных цифр по обмену военнопленными, их число может достигать порядка 1200 человек.

2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров между представителями Москвы и Киева. Встреча прошла во дворце Чираган и длилась чуть больше часа.

В ходе переговорного процесса стороны обменялись своими версиями меморандума об условиях прекращения огня, а также достигли ряда договоренностей. В частности, РФ и Украина обязались провести обмен тяжелобольными военнопленными и лицами в возрасте до 25 лет.

Ранее российские СМИ опубликовали текст представленного Москвой меморандума.

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