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Раскрыты данные о числе находящихся в российском плену военных ВСУ

Mash: в российском плену находятся почти 10 тысяч военных ВСУ
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РИА Новости

В российском плену находятся почти 10 тысяч солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сегодня состоялся первый этап обмена в формате «1000 на 1000» на границе Украины и Белоруссии.

В плену у Киева перед его началом находилось около 1300 военнослужащих ВС России. В результате полной реализации договоренностей большинство из них вернется домой. При этом в российском плену — почти 10 тысяч бойцов ВСУ.

По данным Mash, всех одобренных к обмену россиян держали в приграничной колонии в Сумах. В основном ими стали военные с Курского и Харьковского направлений.

23 мая Минобороны РФ сообщило, что Украина в рамках обмена вернула 270 российских военнослужащих и 120 гражданских, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Российская сторона взамен передала Украине 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц. В ведомстве подчеркнули, что обмен будет продолжен в ближайшие дни.

16 мая в Стамбуле состоялись первые с 2022 года прямые переговоры России и Украины. Одним из главных итогов встречи стала договоренность сторон об обмене пленными в формате «1000 на 1000».

Ранее украинский военнопленный призвал ВСУ сложить оружие и сдаться.

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