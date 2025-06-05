Дроны ВСУ атаковали село в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram-канале, что украинские дроны-камикадзе атаковали село Демьянки Стародубского муниципального округа.

По словам главы региона, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли целенаправленный удар по сельхозпредприятию. В результате оказались ранены трое работников, которые были доставлены в больницу.

Днем 5 июня на территории городского округа Клинцы Брянской области объявлялась ракетная опасность.

4 июня сообщалось, что свиноводческий комплекс «Хоромное» в регионе подвергся минометному обстрелу со стороны ВСУ. По данным источника агентства РИА Новости, среди сотрудников предприятия пострадавших нет.

31 мая на однопутном железнодорожном перегоне Пильшино — Выгоничи в Брянской области обрушился мост с автомобилями. Из-за этого произошло крушение пассажирского поезда «Климов — Москва». Позднее Богомаз заявил, что мост был подорван именно в тот момент, когда под ним проходил поезд.

Ранее военный эксперт оценил возможность признания Украины государством-террористом.