Машинист поезда в Брянской области благодаря быстрой реакции спас сотни пассажиров

Погибший машинист поезда, на который обрушился подорванный под Брянском мост, 34-летний Павел Мишин благодаря быстрой реакции спас сотни людей. Об этом сообщает газета kp.ru.

Супруга машиниста Екатерина рассказала изданию, что Павел работал на железной дороге 13 лет. Он очень любил свою работу, хотел с самого детства водить поезда и поэтому постоянно учился.

Екатерина сообщила журналистам слова руководства Павла, что он вовремя затормозил и своим профессионализмом спас сотни пассажиров.

2 июня сообщалось, что участок железной дороги в Брянской области, на который рухнул мост, открыли для движения поездов.

31 мая в Брянской области обрушился мост с автомобилями. Это произошло на однопутном железнодорожном перегоне Пильшино — Выгоничи, в момент ЧП под переправой проезжал пассажирский поезд. Состав следовал по маршруту Климов — Москва, один из его вагонов был раздавлен. Пострадали не менее 70 человек.

Ранее в Госдуме призвали к «жесткому ответу» на подрыв моста в Брянской области.