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Военный эксперт оценил возможность признания Украины государством-террористом

Военный эксперт Кнутов допустил признание Украины государством-террористом
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Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Признание Украины государством-террористом будет правильным шагом, позволяющим адекватно отвечать на теракты киевского режима. Об этом заявил российский военный эксперт Юрий Кнутов, его слова приводит издание «Абзац».

Военный аналитик считает, что такое решение даст свободу действий российскому военно-политическому руководству. По его мнению, инициативу о признании Украины государством-террористом нужно продвигать в странах Глобального Юга, чтобы заручиться поддержкой союзников.

Он добавил, что с точки зрения законодательства у России в этом случае появятся основания действовать более справедливо по отношению к украинским властям, которые будут рассматриваться как «лидеры террористической организации».

Это, по словам эксперта, также даст возможность адекватно отвечать на теракты, организованные киевским режимом на территории Российской Федерации.

4 июня президент России Владимир Путин заявил, что ЧП с поездом, которое произошло в Брянской области в ночь на 1 июня, является «целенаправленным ударом» по мирному населению РФ.

Ранее в МИД РФ обвинили Запад в участии в террористической деятельности Украины.

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