Свиноводческий комплекс «Хоромное» в Брянской области подвергся минометному обстрелу Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

По данным источника, среди сотрудников предприятия пострадавших нет. Информации о животных, пострадавших в результате атаки, не приводится.

Региональные власти пока не прокомментировали происшествие.

4 июня в Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили 109 беспилотников ВСУ. Кроме того, в ведомстве уточнили, что было сбито еще три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.

В этот же день российские войска при помощи беспилотников и артиллерии ударили по позициям украинской армии в 133 районах.

Накануне посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник заявил, что вооруженные силы Украины усиливают «дронный террор» против обычных россиян.

Ранее военнопленный заявил, что Зеленский разрешил ВСУ стрелять по мирному населению.