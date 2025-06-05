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Жителей округа в Брянской области предупредили о ракетной опасности

Губернатор Богомаз: в округе Клинцы Брянской области ракетная опасность
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Таисия Лисковец/РИА Новости

На территории городского округа Клинцы Брянской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«‎Ракетная опасность! Ракетная опасность! Запущена система оповещения. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами! Не подходите к окнам!», — сказано в сообщении.

Тех, кто находится на улице или в автомобиле, губернатор попросил направиться в безопасное место.

Через 10 минут после объявления ракетной опасности, Богомаз сообщил в своем Telegram-канале об отбое.

Ночью 5 июня ракетную опасность объявляли на территории Черноморского побережья.

19 мая ракетная опасность также была объявлена в Сочи, «Сириусе», Новороссийске и Темрюке. Местных жителей и приезжих попросили укрыться в безопасных местах.

За пару дней до этого в Курской области включали оповещающую о ракетной опасности сирену семь раз за сутки. Согласно публикациям оперштаба, самый продолжительный период ракетной опасности длился 2,5 часа. Он начался в 17:01 17 мая. В остальных случаях оповещение продолжалось несколько минут. Кроме того, один раз оперштаб заявил об угрозе атаки беспилотников на область.

Ранее в Подмосковье эвакуировали жильцов дома из-за объекта, похожего на часть ракеты.

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