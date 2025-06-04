Российские военные взяли под контроль еще один населенный пункт в Сумской области

Минобороны: ВС России взяли под контроль Кондратовку в Сумской области

Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Кондратовка в Сумской области. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«Подразделения группировки войск «Север» завершили освобождение населенного пункта Кондратовка», — сказали в российском оборонном ведомстве.

В министерстве добавили, что ВС России нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, танковой, десантно-штурмовой, егерской бригад, бригады береговой обороны, десантно-штурмового, двух штурмовых полков Вооруженных сил Украины (ВСУ) и центра сил специальных операций Главного управления разведки в районах Искриковщины, Петрушевки, Садков, Юнаковки, Новой Сечи, Писаревки, Хотени, Павловки и Великого Прикола в Сумской области.

1 июня Минобороны России сообщило, что российские войска взяли под контроль Алексеевку в Сумской области.

3 июня в Раде призвали украинцев эвакуироваться из Сумской области из-за провала обороны ВСУ.

Ранее на Украине признали продвижение ВС РФ в Сумской области.