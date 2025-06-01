ВС России заняли Алексеевка в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Населенный пункт был взят бойцами группировки войск «Север».

Сообщается также, что российские войска нанесли поражение живой силе противника в районе населенных пунктов Андреевка, Павловка, Могрица, Садки, Рыжевка, Корчаковка, Новая Сечь, Писаревка, Храповщина и Искрисковщина.

В Минобороны России сообщили, что за период с 24 по 30 мая российские военнослужащие взяли под контроль 13 населенных пунктов в зоне специальной военной операции. По информации оборонного ведомства, солдаты группировки войск «Север» заняли Локню, Беловоды, а также Владимировку и Константиновку в Сумской области.

В свою очередь военкор Александр Коц сообщил, что установление контроля над Кондрашовкой в Харьковской области позволило российским войскам перерезать ключевую трассу снабжения группировки ВСУ в районе Купянска.

Ранее ВС России сбросили четыре бомбы ФАБ-500 по позициям ВСУ.